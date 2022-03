Oroscopo domani 29 marzo 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 29 marzo 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): dietro le quinte

Oroscopo domani Ariete umore

In questo momento siete sotto pressione, per cui ritagliate del tempo per rimanere dietro le quinte e seguire un ritmo più tranquillo. La Luna in Pesci sosta alle spalle del vostro segno e rappresenta un invito a mettere da parte i vostri problemi, le preoccupazioni attuali e concentrarvi su attività rigeneranti. È inoltre un buon momento per elaborare piani solidi e pratici per il futuro. Non è escluso, al riguardo, che un amico vi offra dei consigli utili.

Oroscopo domani Ariete 29 marzo amore

In coppia: piccoli momenti di dolcezza, una dichiarazione d’amore rafforzano la relazione. Soli: se una persona vi attrae, approfondite la conoscenza senza metterla sotto pressione. Partire in quarta non vi gioverà. Oroscopo domani 29 marzo 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): seguire l’istinto Oroscopo domani martedì 29 marzo Leone umore

Con la Luna in Pesci oggi cercate di seguire l’istinto, poiché sarà d’aiuto a capire meglio una questione importante, avete inoltre la forza interiore e la determinazione! Fidatevi dunque delle vostre sensazioni: è in questo modo che farete la cosa giusta al momento giusto, soprattutto se ultimamente avete dubitato di voi stessi. Un incontro, infine, può portare un’opportunità sorprendente.

Oroscopo domani martedì 29 marzo Leone amore

In coppia: le emozioni sono forti e vi rendete conto che per il partner siete sempre attraenti. Giornata ideale per riaccendere la passione! Soli: è nel lavoro che Cupido scoccherà la freccia. E’ possibile un’attrazione e sarà molto intensa.

Oroscopo domani 29 marzo 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): di buonumore

Oroscopo 29 marzo Sagittario: umore

La Luna in Pesci vi dota di buonumore, sarete spinti ad ascoltare i problemi degli amici e dei familiari, a dare dei consigli o un aiuto. In ogni caso, al riguardo muovetevi solo se capite che le persone care lo desiderano. In serata, al contrario, potreste esprimervi in modo un po’ velenosetto. Occhio a ciò che direte soprattutto in caso di discussione: rischiate di dire qualcosa e in seguito pentirvi.

Oroscopo domani Sagittario 29 marzo: amore

In coppia: desiderio di libertà, di indipendenza. Attenzione alle parole o al comportamento. Esprimendo il vostro desiderio in modo troppo diretto potreste ferire il partner. Soli: è un martedì in cui apprezzate il vostro status, ne vedete il lato positivo: la libertà. Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

