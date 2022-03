Oroscopo domani 29 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la Luna in Pesci, tra oggi e domani, rifletterete molto sugli obbiettivi che volete raggiungere. Nel lavoro potreste trovarvi sotto i riflettori, notati per i vostri risultati o il talento! In questo momento prendete le cose seriamente e può essere la giornata ideale per fare piccoli sacrifici da cui in futuro trarrete dei vantaggi. Avete inoltre più energia per dedicarvi a uno studio, a un progetto, a un’impresa a lungo termine che vi sta a cuore.