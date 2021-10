Oroscopo domani 29 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Con la Luna in Leone trascorrerete una splendida giornata. Potreste ottenere un buon risultato oppure ricevere dei complimenti e sarete orgogliosi di voi! Potrebbe inoltre arrivare una somma di denaro che probabilmente non vi aspettate. Al contempo, con il buon aspetto Venere-Giove, oggi sarete spinti a comunicare con colleghi o clienti. E’ un’ottima giornata per conversare online e offline.