Oroscopo domani 29 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La giornata è complessivamente positiva anche se potreste provare qualche tensione interiore, vi sentite un po’ malinconici. Il lavoro oggi è un dovere, una responsabilità che preferireste ignorare. Avreste voglia di allontanarvi da tutto! Se è da un po’ di tempo che non vi concedete una pausa, l’aspetto Sole-Saturno potrebbe spingervi a ritagliare del tempo per rilassarvi e allontanare le tensioni.

In coppia: dal partner potreste aspettarvi qualcosa che non arriverà… E ci resterete male.

Soli: la persona che vi attrae non manda i segnali sperati. Rilassatevi e non prendete le cose troppo sul serio!

Oroscopo domani 29 ottobre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): nel vostro cielo splende il sole

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 29 ottobre: umore

Con il buon aspetto Venere-Giove, nel vostro cielo astrale splende il sole, non ci sono nuvole! Potreste, ad esempio, ricevere dei complimenti, una ricompensa o qualcosa che vi regalerà un senso di benessere, vi sentirete benvoluti e gratificati. Non è escluso, inoltre che un’amicizia diventi sempre più profonda, con la persona avete sviluppato un bel rapporto all’insegna dell’affetto e della complicità.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 29 ottobre: amore

In coppia: il partner vi dirà parole dolci e tenere, vi ricoprirà di mille e gradite attenzioni! Soli: una persona che vi corteggia da qualche tempo, oggi vi affascinerà, non resisterete. Oroscopo domani 29 ottobre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una svolta positiva

Oroscopo domani Acquario di venerdì 29 ottobre: umore

La Luna in Leone potrebbe scatenare un po’ di ansia – passeggera – riguardante il vostro futuro. Un argomento che ormai vi assilla da mesi. Ma attualmente non ce n’è motivo. Tra l’11 e il 21 novembre, quando Marte formerà un’opposizione con Urano potreste concludere un’operazione finanziaria e andrà nel verso da voi desiderato. O, ancora, potrebbe esserci una svolta positiva in una questione che sembrava bloccata.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 29 ottobre: amore