Oroscopo domani 29 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 29 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): un compromesso nelle relazioni

Oroscopo domani Ariete umore

Qualunque cosa abbiate deciso di realizzare nel lavoro, probabilmente non potete farcela da soli. Per progredire sono necessarie anche le relazioni e i relativi contratti. Tuttavia con la dissonanza Mercurio-Plutone, entrambi in moto retrogrado, questi aspetti potrebbero bloccarsi. Il transito al vostro segno indica che nelle relazioni, nei contratti dovete trovare un compromesso. Non potete sempre fare tutto a modo vostro!

Oroscopo domani Ariete 29 settembre amore

In coppia: qualche sbalzo d’umore, siete impazienti… Controllate le emozioni, siate più tolleranti! Soli: la Luna in Cancro scatena nervosismo, le relazioni non sono di tutto riposo. Fate una corsa per scaricare le energie.

Oroscopo domani 29 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): grande sicurezza in voi stessi

Oroscopo domani mercoledì 29 settembre Leone umore

Il buon aspetto Sole-Saturno vi dota di grande sicurezza, nel lavoro esprimete francamente la vostra opinione e sembra che venga ben accolta dal boss, colleghi o clienti. Al contempo c’è la dissonanza Mercurio-Plutone, entrambi i pianeti sono in moto retrogrado, il che potrebbe far sì che il vostro sforzo di comunicare sia in qualche modo vanificato. Ad esempio, in seguito scoprire di non essere stati chiari o concisi.

Oroscopo domani mercoledì 29 settembre Leone amore

In coppia: potreste dover fare una scelta importante, esaminare i pro e i contro per prendere una decisione. Parlarne con il partner sarà d’aiuto. Soli: il cielo astrale non è favorevole a nuovi incontri. Il che tuttavia non esclude che sia possibile…

Oroscopo domani 29 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una nuova amicizia

Oroscopo 29 settembre Sagittario: umore

Sole e Mercurio nel vostro settore della vita sociale, accentuano il desiderio di entrare in contatto con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Potreste essere attratti dal senso dell’umorismo o dall’intelligenza, o ancora dalla vivacità di una persona e scoprire che avete parecchi interessi in comune. In questo momento avete bisogno di leggerezza. Se, dunque nel percorso c’è una nuova amicizia, tanto meglio! E la relazione, nel tempo, potrebbe rafforzarsi.

Oroscopo domani Sagittario 29 settembre: amore

In coppia: nel caso abbiate qualche difficoltà nelle relazioni di lavoro, il partner sarà pronto a sostenervi! Soli: se avete bisogno di un sostegno, oggi lo troverete in un/a amico caro/a, un fratello o una sorella.

