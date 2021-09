Oroscopo domani 29 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 29 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): comprensivi e compassionevoli



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 29 settembre 2021

Il buon aspetto Venere-Nettuno vi rende particolarmente comprensivi, compassionevoli, pronti a dare una mano a chiunque ne abbia bisogno. Se lavorate nel settore del commercio, degli affari ciò potrebbe anche riguardare un concorrente o, in generale, nel lavoro, una persona con cui solitamente avete opinioni diverse. Il che è lodevole ma cercate di essere anche pratici e assicuratevi che qualsiasi piano o negoziazione funzioni bene per voi e non solo per gli altri.

Oroscopo domani Gemelli di mercoledì 29 settembre: amore

In coppia: grande complicità, voglia di scoprire e condividere insieme nuove cose. E per rendere piccantina la giornata, entrambi ne avrete di idee… Soli: un appuntamento potrebbe sfociare in una storia ma lasciate che la situazione si snodi naturalmente, senza fretta.

Oroscopo domani 29 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): esageratamente altruisti

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 29 settembre: umore

In questo momento stringere nuove relazioni, nuovi contatti può rivelarsi molto positivo, fruttuoso e un buon investimento di tempo ed energie. Il networking, anche on line, sarà d’aiuto a scovare nuove opportunità e trarne bei risultati. Al contempo, il buon aspetto tra Venere-Nettuno oggi vi rendere molto, molto generosi e molto, molto altruisti. Attenzione, rischiate di dare troppo agli altri e pensare poco, davvero poco a voi stessi.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 29 settembre: amore

In coppia: se volete chiedere qualcosa al partner, oggi avete semaforo verde, è la giornata giusta! Soli: sfruttate il fascino! Uscite, accettate inviti che lanciano altri/e single come voi… Oroscopo domani 29 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): occhio a proposte poco chiare

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 29 settembre: umore

ll buon aspetto Sole-Saturno, quest’ultimo nel vostro segno, è perfetto per far progredire le situazioni, anche se si tratta di compiti noiosi. Sentite che è importante rimboccare le maniche, non mollare e, dunque, ce la metterete tutta e alla fine vi sentirete soddisfatti. Al contempo, con l’armonia Venere-Nettuno, una persona potrebbe proporvi qualcosa di poco chiaro nelle finanze, coinvolgervi in progetto (un inghippo?) mirato a fare soldi. Prima di accettare, pensateci due volte!

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 29 settembre: amore

In coppia: moltiplicherete le attenzioni nei confronti del partner, esprimerete pienamente il vostro amore!

Soli: voglia di uscire, di vedere volti nuovi e in effetti, potreste incontrare la persona giusta per voi!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: UN COMPROMESSO NELLE RELAZIONI

TORO: STATO D’ANIMO FANTASIOSO

CANCRO: TENTAZIONE IN VISTA!

LEONE: GRANDE SICUREZZA IN VOI STESSI

VERGINE: PRONTI A PERDONARE E DIMENTICARE

SCORPIONE:CAMBIARE MODO DI COMUNICARE

SAGITTARIO: UNA NUOVA AMICIZIA

CAPRICORNO: AVETE LE IDEE CHIARE

PESCI:CONCENTRATEVI SULLE COSE ESSENZIALI