Oroscopo domani 29 settembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Venere in Scorpione è in buon aspetto con Nettuno: un transito che vi dota di uno stato d’animo fantasioso, vi spinge – anche solo mentalmente – all’evasione. Allora, per oggi anziché attenervi alla dura realtà concedetevi di mollare un po’, dedicarvi a qualcosa di creativo. Al contempo, la dissonanza tra Mercurio e Plutone indica che se volete migliorare nel lavoro, fare passi avanti nella carriera, sarebbe utile imparare qualcosa di nuovo.