Oroscopo domani 3 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 3 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): delegare qualche compito

Oroscopo domani Ariete umore

La dissonanza Mercurio-Urano scatena tensioni, stress, la tendenza odierna è quella di preoccuparvi. Diciamo che oggi non vi sentirete al top. Allora: visto che rischiate di commettere degli errori a causa del nervosismo, prendete in considerazione l’idea di delegare qualche compito, qualche responsabilità. Basta chiedere: accanto a voi ci sarà sicuramente chi sarà felice di dare una mano. Per oggi, inoltre, evitate di discutere di questioni importanti: la tensione potrebbe spingervi a parlare nel modo sbagliato.

Oroscopo domani Ariete 3 agosto amore

In coppia: evitate di provocare il partner. La minima parola di traverso vi irriterà e non ce la farete a tacere.

Soli: uscite, non state chiusi in casa: un incontro è possibile ma cercate di mantenere la lucidità. Occhio ai miraggi.

Oroscopo domani 3 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): fare di testa vostra

Oroscopo domani martedì 3 Leone umore

Questo martedì non sarà di tutto riposo: la dissonanza Mercurio-Urano crea problemi nella comunicazione. Potrebbero esserci conversazioni tese, una notizia cambiare il programma della giornata e voi innervosirvi. In ogni caso, tenete presente che eventuali conflitti e discussioni accese saranno utili a sgombrare il campo dagli equivoci e chiarire. Affrontate le cose con calma, cercate di gestire le forti emozioni: in caso contrario lo stress prenderà il sopravvento. Ma per fortuna, un amico o un familiare avrà il potere di rassicurarvi.

Oroscopo domani martedì Leone amore

In coppia: più concilianti, farete un passo verso il partner per mantenere l’armonia. E apprezzerà il vostro atteggiamento.

Soli: pronti a tutto pur di mettervi al centro dell’attenzione e fare colpo! Sicuri che sia una buona strategia?

Oroscopo domani 3 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): giornata carica di impegni

Oroscopo 3 agosto Sagittario: umore

Il programma della giornata sarà carico di impegni e vorrete far fronte a tutto rischiando di disperdere inutilmente le energie. La dissonanza Mercurio-Urano, potrebbe far arrivare degli elementi a sorpresa – ad esempio dimenticare qualcosa se state partendo – oppure potreste aver voglia di ribellarvi riguardo ad alcuni “ordini”. Visto che non si tratterà di cose drammatiche, cercate di dar prova di elasticità. Un atteggiamento rigido non servirà a nulla, solo a scatenare delle tensioni.

Oroscopo domani Sagittario 3 agosto: amore

In coppia: affronterete qualche argomento delicato in modo ragionevole e se siete in freddo, la situazione migliorerà. Troverete un compromesso.

Soli: vorreste essere corteggiati/e, ammirati/e e oggi avrete la sensazione che gli altri siano indifferenti. Pazientate, arriveranno giorni felici.

