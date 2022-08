Oroscopo domani 3 agosto 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 3 agosto 2022 Gemelli (21 maggio-21 giugno): chiedere un aumento

Oroscopo domani Gemelli: umore

Apprezzate il lavoro che fate? Ma soprattutto, il vostro talento, le competenze, l’abilità sono retribuiti quanto è giusto? La dissonanza Luna-Venere vi spinge a riflettere se davvero il compenso corrisponde alle vostre capacità. Se lavorate in proprio potreste aumentare gradualmente i prezzi. Se siete alle dipendenze di un’azienda è arrivato il momento di chiedere un aumento di stipendio.

Oroscopo domani Gemelli: amore

In coppia: cercate di favorire l’equilibrio, tra desideri e sentimenti: è la giusta direzione da prendere. Non date importanza a cose di poco conto. Soli: una semplice avventura può trasformarsi in una duratura e sincera. Accoglietela.

Oroscopo domani 3 agosto 2022 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): diplomatici e cortesi

Oroscopo domani Bilancia: umore

Venere vi rende più diplomatici e cortesi del solito ed è dunque il momento giusto per parlare di un obbiettivo o questione riguardante il lavoro. La presenza del pianeta rosa indica che non vorrete agitare le acque e vi muoverete con grande tatto. Al contempo, con la congiunzione Marte-Urano non vorrete che, in generale, vi mettano i piedi in testa. E’ un’opportunità per bilanciare il fascino e la capacità di imporvi.

Oroscopo domani Bilancia: amore

In coppia: a volte siete diffidenti ma oggi ascolterete ciò che il partner vuole dire e farete un passo nella sua direzione. Soli: vi siete conquistati la reputazione di seduttori e seduttrici ma in fondo siete molto timidi. Allora, che ne dite di mostrare la vostra vera natura? Potrebbe essere la soluzione.

Oroscopo domani 3 agosto 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): occhio alle belle promesse

Oroscopo domani Acquario: umore

Giove in Ariete in moto retrogrado, al vostro segno consiglia di interagire, lavorare con persone affidabili su cui potete contare in caso di emergenza o di problemi. Occhio dunque a chi vi fa sorrisi esagerati, vi fa belle promesse. Non è detto sia degno della vostra fiducia. Circondatevi di persone pronte a sostenervi, che vi fanno sentire al sicuro e vi daranno buoni consigli nel vostro interesse e nel modo più sincero.

oroscopo domani Acquario: amore

In coppia: con la dissonanza Luna-Venere, evitate di scaricare il malumore sul partner. Non dovete provocare battibecchi.

Soli: non siete obbligati ad andare a un appuntamento. La cosa migliore, oggi, è quella di rimandare…

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui: