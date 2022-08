Oroscopo domani 3 agosto 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani 3 agosto 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): disorganizzati

Oroscopo domani Toro: umore

La dissonanza Luna-Venere, potrebbe rendervi distratti, un po’ confusi e disorganizzati. Fate del vostro meglio per contrastare queste vibrazioni, ad esempio scrivendo una lista di cose da fare così da non dimenticare i compiti importanti da gestire. Questa sera potreste avere poca energia per socializzare: invece di uscire rilassatevi in casa.

Oroscopo domani Toro: amore

In coppia: con il partner, la situazione è tesa. Cercate di trovare dei compromessi. Non affrettate le decisioni. Soli: anche voi avete tante possibilità di innamorarvi, come chiunque altro. Dovete solo avere maggiore sicurezza.

Oroscopo domani 3 agosto 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): in sintonia con chi vi circonda

Oroscopo domani Vergine: umore

E’ un momento positivo, Venere e Marte sono in buon aspetto con il vostro segno e in qualsiasi relazione personale o di lavoro siete a vostro agio, in sintonia con chi vi circonda. In ogni caso, accertatevi che le relazioni siano leali e sincere, soprattutto se arriva un’offerta o una proposta. Non lasciatevi incantare da tutto ciò che sembra troppo bello per essere vero…

Oroscopo domani Vergine: amore

In coppia: riflettete prima di parlare o di prendere una decisione poiché avranno inevitabilmente delle conseguenze. Soli: prima di giudicare una persona, cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo domani 3 agosto 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): delusi dal lavoro?

Oroscopo domani Capricorno: umore

Con la dissonanza Luna-Venere oggi riguardo al lavoro potreste provare delusione. La mancanza di tempo libero o un ambiente lavorativo molto stressante potrebbe accentuare questo stato d’animo e spingervi a rivedere il vostro percorso di lavoro. In serata prendete cura di voi stessi, concedetevi di assaporare le cose belle che la vita ha da offrire.

Oroscopo domani Capricorno: amore

In coppia: i passaggi astrali garantiscono stabilità e longevità alla relazione.

Soli: tenaci, continuate a cercare l’amore e oggi la fortuna è dalla vostra: potrebbe esserci l’incontro giusto.

