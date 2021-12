Oroscopo domani 3 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 3 dicembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): concreti e responsabili

Oroscopo domani Gemelli venerdì 3 dicembre 2021: umore Il buon aspetto tra la Luna in Sagittario e Saturno per voi è ultra positivo. Vi mette in grado di dimostrare a chi vi circonda che può concedervi fiducia a occhi chiusi. I passaggi astrali vi hanno reso più concreti e responsabili di quanto sembri a prima vista. Spesso il vostro segno è considerato un allegrone con una vita poco stabile. Ma ora siete stabili, solidi e sul punto di raggiungere un obbiettivo importante. Oroscopo domani Gemelli di venerdì 3 dicembre: amore In coppia: i pianeti vi offrono l’opportunità di comunicare meglio con il partner. È in un’atmosfera serena che evolverà la relazione. Soli: il grande amore non è nel programma della giornata ma il fatto non vi peserà. Le amicizie per ora vi appagano. Oroscopo domani 3 dicembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): risparmiare le energie Oroscopo domani Bilancia di venerdì 3 dicembre: umore Gli amici potrebbero fare richieste eccessive che prenderanno parecchio del vostro tempo. Il vostro segno è generoso, sempre pronto a dare una mano e solitamente acconsentite a ciò che vogliono gli altri. Il che è lodevole ma permettendo loro di andare oltre alcuni limiti, non farete un favore a voi stessi. Potete dunque anche delegare. Risparmiate un po’ di energie per domani. Oroscopo domani Bilancia di venerdì 3 dicembre: amore In coppia: la complicità è forte e potete affrontare diverse questioni che avevate rimandato. Soli: potreste rivedere un/a ex e chiedervi se la storia ha qualche possibilità di ricominciare. Oroscopo domani 3 dicembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): amicizia e solidarietà Oroscopo domani Acquario di venerdì 3 dicembre: umore Al centro di questo venerdì c’è l’amicizia e la solidarietà. Per due motivi: prima di tutto perché spesso il vostro segno preferisce l’amicizia all’amore e in secondo luogo un amico avrà bisogno di una mano. Potreste tuttavia essere voi ad aver bisogno di un buon consiglio. Un progetto potrebbe ugualmente essere al centro delle vostre preoccupazioni. Probabilmente siete sul punto di concretizzarlo e il fatto crea agitazione. Oroscopo domani Acquario di venerdì 3 dicembre: amore

In coppia: con il partner c’è grande complicità, le conversazioni sono costruttive e vi garantite la stabilità.

Soli: il vostro cuore batte per due persone che vi affascinano per motivi diversi. Prima di fare una scelta, cercate di conoscerle meglio. Per ora non impegnatevi.

