Oroscopo domani 3 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: penserete a qualcosa che ravvivi la relazione. Una gita o un’attività da condividere con il partner o più semplicemente una piacevole serata a due. Soli: accettate l’invito di una persona che vi corteggia. Potrebbe regalarvi splendide emozioni. Oroscopo domani venerdì 3 dicembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): rallentare il ritmo Oroscopo domani venerdì 3 dicembre Vergine umore

Cercate di essere gentili nei vostri confronti e, per oggi, rallentate il ritmo, nel lavoro fate lo stretto necessario: ne avete un gran bisogno. La Luna in Sagittario al vostro segno consiglia di rimanere dietro le quinte, dare la priorità al riposo e ai legami con le persone care. La Luna illumina il vostro settore della casa e della famiglia e al riguardo potreste pensare a nuovi progetti da concretizzare.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di venerdì 3 dicembre 2021 In coppia: non avete intenzione di trovare un compromesso e il partner è dello stesso avviso. Mettete in conto qualche battibecco. Soli: forse aspettate un messaggio o un segnale da parte di chi attrae. Potrebbe non arrivare… Dite a voi stessi che non è la persona giusta. Oroscopo domani venerdì 3 dicembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): per conto vostro Oroscopo di domani venerdì 3 dicembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Con la Luna in Sagittario che sosta alle spalle del vostro segno, la spinta odierna è quella di stare per conto vostro. Forse dovete portare a termine un lavoro e non volete distrazioni oppure, più semplicemente non avete voglia di vedere persone. Al vostro segno capita talvolta di scegliere la solitudine e vi piace, state bene perché vi piace leggere o praticare un hobby in tranquillità.