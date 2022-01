Oroscopo domani 3 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Sono in arrivo nuove opportunità, dunque evitate che qualche problema di tipo emotivo prenda troppo tempo e attenzione. Se avete fatto del vostro meglio per risolverli e non siete arrivati da nessuna parte, mollateli anziché lasciare che occupino i vostri pensieri totalmente. Con Marte in Sagittario in buon aspetto con Saturno è il momento di imporre le vostre opinioni, le vostre conoscenze, o dare la vostra opinione su una situazione che forse va riequilibrata.

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 3 gennaio: amore

In coppia: intesa superba con il partner, si prenderà cura di voi, farà di tutto per rendervi felici. Soli: una persona potrebbe chiedere di impegnarvi in una relazione un po’ velocemente… oppure dovrete scegliere velocemente tra due persone.

Oroscopo domani 3 gennaio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): grande chiarezza mentale