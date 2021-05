Oroscopo domani 3 maggio 2021: oroscopo Cancro, Scorpione e Pesci lunedì

Oroscopo 3 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): trasformare la vostra vita

Oroscopo Cancro 3 maggio: umore

Ciò che desiderate da una persona potrebbe essere molto diverso da ciò che vuole da voi e ciò creare uno squilibrio. E’ probabile sia un fatto temporaneo ma in ogni caso vi sarà utile mostrare pazienza. Più in generale, l’odierna Luna in Acquario crea le vibrazioni giuste per far arrivare nuove opportunità, guadagni e contatti con persone influenti che nel lavoro saranno d’aiuto.

Marte nel vostro segno, oltretutto, vi offre delle occasioni per trasformare la vostra vita. Potete osare!

Oroscopo Cancro 3 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: con il partner avete le stesse aspettative, gli stessi desideri e parlerete di progetti importanti.

Soli: la vostra sensibilità conquista davvero tutti ma colpirete in particolare una persona speciale…

Oroscopo 3 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): occhio agli eccessi

Oroscopo Scorpione 3 maggio: umore

La vostra parola d’ordine di questo lunedì è di regalarvi piacere. In ogni caso non esagerate, rispettate i limiti di chi vi circonda. Attenzione, dunque, agli eccessi di qualsiasi tipo poiché in seguito ve ne pentireste. Il gusto della scoperta vi spingerà a creare nuovi progetti ma per riuscire ci vorrà da parte vostra pazienza e rispettare i tempi.

Nel lavoro, guardatevi intorno: un collega potrebbe essere geloso di voi, del vostro modo di fare o del successo che riscuotete. Sapete bene che vedere gli altri soddisfatti spesso provoca in alcuni degli attacchi di bile!

Oroscopo Scorpione 3 maggio: amore

In coppia: Venere vi spinge a investire tempo ed energie nella relazione e ovviamente il partner ne sarà entusiasta!

Soli: con questi passaggi è davvero possibile che sul vostro cammino compaia un nuovo interesse amoroso!

Oroscopo 3 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): rigenerare le energie

Oroscopo Pesci 3 maggio: umore

La Luna in Acquario sosta alle spalle del vostro segno: è un giornata in cui concedervi un po’ di relax, permettere alle energie di rigenerarsi. L’importante è che evitiate di concentrarvi su ciò che non funziona nella vita né di giudicare voi stessi in modo troppo critico e severo.

Siete sul punto di seminare per garantirvi una vita migliore, dunque pensate positivo! Se nel recente passato avete chiuso in un cassetto le speranze, i sogni e i desideri ora sarete motivati, determinati a concretizzarli.

Oroscopo Pesci 3 maggio: amore

In coppia: niente catene: la bellezza del vostro amore – oltre che essere reciproco – risiede nella libertà.

Soli: nel corso di un evento sociale oppure social media, oggi potreste sperimentare un incontro bollente!

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: la sensazione di essere esclusi

TORO: rispettare i limiti

GEMELLI: nuovi contatti

LEONE: ingigantire una questione

VERGINE: idee chiare sul futuro

BILANCIA: decisioni radicali

SAGITTARIO: delegare alcune responsabilità

CAPRICORNO: stimati e rispettati

ACQUARIO: le emozioni prendono il sopravvento