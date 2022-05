Oroscopo domani 3 maggio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Potreste avere un’idea riguardante un progetto e ottenere il via libera per concretizzarlo. Il cielo astrale è molto dinamico e questa settimana è eccellente per fare i primi passi con lo slancio giusto. Sfruttate al massimo questa opportunità, poiché potrebbe non tornare presto e se altre persone con dei piani simili al vostro avessero successo sareste inevitabilmente arrabbiati.

Soli: non è giornata di appuntamenti o incontri d’amore! Irritati come siete, rischiate di far scappare chi vi corteggia.

Nell'equilibrio lavoro/vita privata stanno arrivando enormi cambiamenti! Vi piacerà dedicarvi di più alla vita familiare. Potreste prendere in considerazione nuovi progetti riguardanti la casa, compreso un trasloco o un'eventuale ristrutturazione. Con il buon aspetto Giove-Plutone al contempo nel lavoro potreste ottenere l'approvazione per una vacanza – strameritata – ma non è esclusa una promozione con relativo aumento di stipendio. Oroscopo domani 3 maggio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): spese impulsive Oroscopo domani Acquario di martedì 3 maggio: umore

E’ un martedì in cui dovreste evitare di fare acquisti: con gli aspetti astrali odierni potrebbe essere difficile rispettare un budget, soprattutto perché rischiate di spendere impulsivamente. Fortunatamente, l’armonia tra il Sole in Toro e Marte In Pesci può essere d’aiuto a rimanere con i piedi per terra. Se avvertite il bisogno di gratificarvi cercate un modo diverso, non esiste soltanto lo shopping.

In coppia: cercate di essere tolleranti, la dolce metà non apprezza la mancanza di flessibilità.

Soli: non è la giornata migliore per un appuntamento. Il nervosismo rema contro l’armonia d’amore.