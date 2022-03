Oroscopo domani 3 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

In coppia: piccole incomprensioni su questioni quotidiane ma tranquilli, la complicità non cambia.

Il vostro desiderio più intenso è quello di dare il via a cambiamenti importanti e positivi. Ma al momento avete un compito, anche sul fronte finanze: per prendere le decisioni giuste, è indispensabile guardare in faccia la realtà e al contempo fidarvi dell’intuito, accentuato dalla Luna in Pesci. Andate oltre le parole vaghe di alcune persone, non ascoltate le promesse: ciò che dicono deve essere supportato da argomentazioni solide e convincenti.