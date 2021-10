Oroscopo domani 3 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 3 ottobre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): circola nervosismo



Oroscopo domani Gemelli domenica 3 ottobre 2021

Con la Luna in Vergine, siete un po’ nervosi ma prima di scattare come molle chiedetevi se vale la pena di arrabbiarvi, scatenare una lite per una critica. Se volete trascorrere una domenica tranquilla, la cosa migliore è ignorare. Non è escluso, tuttavia che a criticare chi vi circonda siate proprio voi. Evitate poiché anche in questo caso l’altro/a reagirebbe male e potrebbe esserci un conflitto.

Oroscopo domani Gemelli di domenica 3 ottobre: amore

In coppia: è una buona domenica per evadere dal quotidiano e vivere momenti di immensa tenerezza. Soli: l’amore non è nel programma della giornata. Uscite con gli amici, distraetevi e divertitevi!

Oroscopo domani 3 ottobre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): capire il punto di vista degli altri

Oroscopo domani Bilancia di domenica 3 ottobre: umore

Il buon aspetto Mercurio-Giove indica che una conversazione importante avrà il potere di aprire la strada a una maggiore comprensione. Cercare di capire il punto di vista dell’altro/a vi permetterà di appianare le cose, ci saranno meno possibilità di avere dei diverbi per questioni di poco conto. Se, come detto, oggi darete il via alla conversazione, otterrete un buon risultato. Tutto andrà liscio!

Oroscopo domani Bilancia di domenica 3 ottobre: amore

In coppia: amate e stimate il partner, il che rende solida la vostra relazione e per nulla al mondo vorreste cambiare le cose. Soli: una persona vi affascina, vi rispetta, vi desidera… Si direbbe che per voi è davvero iniziata la stagione dell’amore. Oroscopo domani 3 ottobre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ottimismo e potente intuito

Oroscopo domani Acquario di domenica 3 ottobre: umore

Il buon aspetto Mercurio-Giove vi dota di ottimismo e potente intuito, vi permette di contrastare l’ansia, le tensioni scatenate dal transito di Urano in Toro. Oggi sapete come canalizzare al meglio le energie mentali, fare appello al buon senso così da agire senza stressarvi. Se ad esempio dovrete risolvere un problema, rifletterete con calma su come affrontarlo e in seguito troverete una soluzione.

Oroscopo domani Acquario di domenica 3 ottobre: amore

In coppia: la relazione procede bene ma oggi, forse vorreste un pizzico in più di passione…

Soli: per non avere delusioni, oggi vi lancerete in una “affettuosa amicizia”.

