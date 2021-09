Oroscopo domani 3 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Potreste sentirvi un po’ demotivati, privi delle solite energie ma organizzando al meglio la giornata avrete la sensazione di tenere tutto sotto controllo e vi sentirete più tranquilli. Il Sole e Marte in Vergine, al vostro segno consigliano di scrivere ciò che deve essere fatto e man mano spuntare le varie voci. Al contempo, con la dissonanza Venere-Nettuno rischiate di vedere una situazione nel modo sbagliato, in particolare negli affari. Occhi aperti, fate appello alla lucidità.

In coppia: potreste involontariamente far ingelosire il partner, escludendolo/a da una conversazione con una persona.

E’ tempo di liberarvi dalle ansie, dalle paure riguardanti il lavoro. Smettete di essere i vostri più grandi critici, di pensare che non siate all’altezza della situazione. L’agitazione odierna potrebbe persino spingervi a pensare che i colleghi o il boss non abbiano fiducia nelle vostre capacità e competenze. Eliminate questo modo di pensare. Allora, concentratevi sulle questioni urgenti, sulla vostra produttività senza preoccuparvi di altro. Sapete bene che nel lavoro date il meglio!

In coppia: farete il possibile per conciliare lavoro e vita privata ma non è detto che ci riuscirete e il partner non mancherà di sottolinearlo.

Soli: inizialmente potreste snobbare una persona che vi corteggia – forse una tattica? – ma in seguito accetterete di incontrarlo/a…