Oroscopo domani 30 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 30 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): la cooperazione è fondamentale

Oroscopo domani Ariete umore

Mercurio entra in Bilancia – fino al 5 novembre – sosta nel vostro settore delle relazioni: la cooperazione è fondamentale! Con altre persone potreste trarre vantaggio dando il via a un piano o un progetto, anziché farlo da soli. Più in generale con questo transito vi sarà facile mantenere i contatti, negoziare e collaborare, migliorare la vita sociale. Ovunque, sarete apprezzati! Le vibrazioni astrali odierne sono ottime per organizzarvi o strutturare le attività quotidiane.

Oroscopo domani Ariete 30 agosto amore

In coppia: potreste pensare di aver ragione su tutto. E non è così… Ascoltate ciò che dice il partner ed eviterete liti.

Soli: nel caso ci sia un incontro, evitate di parlare solo di voi stessi, fate parlare anche l’altro/a!

Oroscopo domani 30 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): comunicazione al top

Oroscopo domani lunedì 30 agosto Leone umore

Fino a 5 novembre, Mercurio in Bilancia sosterà nel vostro settore della comunicazione che avrà una marcia in più: sarete carismatici! Ci saranno momenti in cui sarà difficile rilassarvi mentalmente e concentrarvi ma è un transito che fa sviluppare nuove idee, vi permette di entrare in contatto con gli altri e apprendere cose nuove. Sarete inoltre più diplomatici, il che vi permetterà di uscire fuori da conversazioni e discussioni spinose e risolvere rapidamente le questioni.

Oroscopo domani lunedì 30 Leone amore

In coppia: è un ottimo lunedì per esprimere i sentimenti. Anche se state insieme da tempo, è importante dire “ti amo”.

Soli: potreste non sentirvi pronti a dare il via a una storia con una persona ma potete pur sempre stabilire un dialogo costruttivo.

Oroscopo domani 30 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): contatti con persone interessanti

Oroscopo 30 agosto Sagittario: umore

La presenza di Mercurio in Bilancia, fino al 5 novembre, migliora la comunicazione con il mondo circostante, fa arrivare numerose possibilità di entrare in contatto con persone e idee interessanti. Se inoltre vi state impegnando eccessivamente così da essere all’altezza di certe aspettative, potrebbe essere utile collaborare con un concorrente. Il transito rende più facile parlare con gli altri e accentua la volontà di cooperare e scendere a compromessi. Insieme, potreste essere in grado di realizzare cose che da soli non sarebbe possibile.

Oroscopo domani Sagittario 30 agosto: amore

In coppia: qualsiasi decisione riguardante un eventuale cambiamento deve essere presa con la massima lucidità.

Soli: nella vita in generale c’è movimento, in particolare negli affari di cuore: siate aperti a tutto ciò che accade.

