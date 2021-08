Oroscopo domani 30 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 30 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): rischiate di essere dispersivi



Oroscopo domani Gemelli lunedì 30 agosto 2021

Con la Luna nel vostro segno, la vostra attenzione è puntata in direzioni diverse e rischiate di essere dispersivi. Oggi sarà difficile impegnarvi e portare a termine il lavoro anche perché l’arrivo di Mercurio in Bilancia, fino al 5 novembre, vi fa privilegiare la vita sociale e non i doveri professionali. Questo lunedì fate del vostro meglio per trarre il massimo da entrambi i settori così da essere produttivi e al contempo impegnati nella vita sociale.

Oroscopo domani Gemelli di lunedì 30 agosto: amore

In coppia: la Luna in Gemelli favorisce una buona intesa, con il partner parlerete apertamente di alcuni problemi e insieme troverete una soluzione.

Soli: per oggi anziché lanciarvi nella conquista, preferirete riflettere. Probabilmente avete appreso molto dagli errori commessi.

Oroscopo domani 30 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): Mercurio accentua il lato diplomatico

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 30 agosto: umore

Mercurio nel vostro segno, fino al 5 novembre, accentua il vostro modo di fare diplomatico, quando necessario avrete più tatto del solito. Ma se avete evitato di dire alcune cose ora parlerete chiaro! Nel lavoro sarete più comunicativi del solito, inclini a collaborare con i colleghi. Se volete cambiare qualcosa nel lavoro, è il periodo ideale per parlare con il boss. Oggi, la Luna in Gemelli rappresenta un invito a superare i limiti evitando di analizzare eccessivamente le decisioni.

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 30 agosto: amore

In coppia: passione, romanticismo al top! E’ la prova che la relazione con il partner va sempre a gonfie vele.

Soli: al centro della scena, il vostro fascino conquisterà più di un cuore. E non è escluso in ritorno di un/a ex…

Oroscopo domani 30 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ciao ciao tensioni e agitazione

Oroscopo domani Acquario di lunedì 30 agosto: umore

Se nelle ultime settimane ci sono state tensioni, agitazione, l’arrivo di Mercurio in Bilancia, fino al 5 novembre, rappresenterà una liberazione, rimuginerete di meno e tornerete a respirare. Nel lavoro ritroverete lo slancio, la motivazione e se siete in cerca di un impiego individuerete quello che fa per voi, soprattutto da un punto di vista finanziario. Non è escluso che nel corso del transito nascano nuovi interessi, darete il via a un progetto o programmerete un viaggio.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 30 agosto: amore

In coppia: i pianeti vi spingono a guardare in faccia la realtà della relazione. E’ possibile che abbiate bisogno di altro, di maggiore passione…

Soli: un incontro vi sembrerà troppo bello per essere vero, penserete si tratti di un fuoco di paglia e non ne farete niente.

