Oroscopo domani 30 agosto 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani lunedì 30 agosto 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): il costo di un progetto



Oroscopo domani Toro umore

Con l’arrivo di Mercurio in Bilancia, fino al 5 novembre, spesso sarà necessario tenere conto dell’opinione degli altri anche se vi sarà difficile. Ma il transito sarà d’aiuto a mostrare maggiore tatto e, di conseguenza anche se vedete le cose in modo diverso, siete in disaccordo, non spezzerete l’equilibrio di una relazione. La presenza, oggi, della Luna in Gemelli rappresenta un invito a esaminare i costi di un progetto. Soprattutto se è nella fase finale, momento in cui le spese possono aumentare.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: tra negoziazioni e compromessi con il partner sistemerete le cose in un modo che andrà bene a entrambi.

Soli: se siete sul punto di dare il via a una storia, vorrete delle prove di sincerità. E avete ragione…

Oroscopo domani lunedì 30 agosto Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): occhio alle spese

Oroscopo domani lunedì 30 agosto Vergine umore

Mercurio sbarca in Bilancia, fino al 5 novembre sosterà nel vostro settore del denaro. Avrete ottime intuizioni su come gestire le finanze ma, attenzione, c’è la possibilità di spendere in modo imprudente. Il che in seguito comporterebbe una certa preoccupazione. Allora, mantenete in equilibrio il budget con un buon piano di spesa. La Luna in Gemelli odierna, vi rende irrequieti e distratti. Potreste avere difficoltà a portare a termine quanto avete iniziato oppure a concentrarvi su un compito o un progetto.

Oroscopo domani vergine per l’amore di lunedì 30 agosto 2021

In coppia: la relazione è solida ma con la Luna in Gemelli, potreste aver timore che tutto possa cambiare in peggio. Dovete avere più fiducia nel reciproco amore.

Soli: prima di rivelare ciò che provate per una persona, la osserverete attentamente. Sarete cauti e non è sbagliato.

Oroscopo domani lunedì 30 agosto 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): il lavoro al primo posto

Oroscopo di domani lunedì 30 agosto 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

L’arrivo di Mercurio in Bilancia, fino al 5 novembre, vi spinge a mostrare le vostre capacità o ad attirare l’attenzione su di loro. Nelle prossime settimane penserete ancora di più alla carriera e agli affari, assumerà più importanza la direzione che volete imboccare, la reputazione, gli obbiettivi o le ambizioni. Al contempo, tenete presente che le vostre parole avranno più impatto del solito: il modo in cui vi esprimerete potrebbe migliorare un legame o creare dei problemi.

Oroscopo domani capricorno amore lunedì 30 agosto

In coppia: non lasciatevi turbare in modo esagerato da critiche o malumore del partner. Parlatene.

Soli: se non vi date una mossa non accadrà nulla: fatevi notare, anche a suon di battute umoristiche. Oggi è una cosa che funzionerà.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: LA COOPERAZIONE E’ FONDAMENTALE

GEMELLI: RISCHIATE DI ESSERE DISPERSIVI

CANCRO: LASCIARE ALLE SPALLE UN PROBLEMA

LEONE: COMUNICAZIONE AL TOP

BILANCIA: MERCURIO ACCENTUA IL LATO DIPLOMATICO

SCORPIONE:DIRE NO ALL’ESITAZIONE

SAGITTARIO: CONTATTI CON PERSONE INTERESSANTI

ACQUARIO: CIAO CIAO TENSIONI E AGITAZIONE

PESCI: PORTARE A TERMINE UN PROGETTO