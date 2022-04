Oroscopo domani 30 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Se capite che un’opportunità può essere utile a fare passi avanti nel lavoro, cercate di coglierla al volo! In questo momento i passaggi astrali favoriscono importanti cambiamenti nella vita professionale. Al contempo, con la Luna in Toro che sosta alle spalle del vostro segno, l’atmosfera potrebbe essere pesante. Se avete bisogno di stare per conto vostro, fatelo: ricaricherete le batterie.

Il Novilunio in Toro, punta i riflettori su un vostro settore delle finanze, indica il denaro che vi è dovuto o quello che eventualmente volete chiedere in prestito. Non ci sono ostacoli anzi!, la Luna Nuova è in buon aspetto con Marte in Pesci indica che ciò che state cercando di ottenere vi sarà dato prima di quanto da voi previsto. Più in generale tenete presente che qualunque cosa accada, sarà un passo avanti positivo e qualcosa su cui costruire. Oroscopo domani Bilancia di sabato 30 aprile: amore In coppia: il partner oggi cederà ai vostri desideri: basterà uno sguardo, un sorriso…

Soli: siete irresistibili e farete girare la testa a una persona in particolare. Avrete capito che è una giornata favorevole agli incontri. Oroscopo domani 30 aprile 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ripartire su basi nuove Oroscopo domani Acquario di sabato 30 aprile: umore

La Luna Nuova in Toro, sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Potreste pensare di cambiare abitazione o qualche lavoro di ristrutturazione. Avete vissuto momenti difficili e ora, per fare qualcosa di diverso, potrebbe essere necessario ripartire su basi nuove. Ne avrete l’opportunità. Al contempo una somma di denaro sarà motivo di soddisfazione. Potrebbe anche non essere enorme ma sarà comunque una bella sorpresa.

Oroscopo domani Acquario di sabato 30 aprile: amore

In coppia: la Luna Nuova in Toro accende il desiderio, la passione: in programma c’è una serata bollente!

Soli: potrebbe scattare una irresistibile attrazione e nascere una storia intensa, ricca di splendide emozioni.