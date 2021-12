Oroscopo domani 30 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

La Luna in Scorpione è in buon aspetto con Nettuno e Plutone, il che indica che potreste avere delle intuizioni importanti su una relazione o una situazione e ciò portarvi a prendere delle decisioni sagge. Al contempo, non è escluso che le parole di una persona cara, un amico o un familiare, vi spingeranno a essere più coraggiosi, pronti a osare e persino ad andare oltre le vostre aspettative.