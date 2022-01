Oroscopo domani 30 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 30 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): sbarazzarvi di vecchi oggetti

Oroscopo domani Ariete umore

Sfruttate la domenica per portare a termine i lavori domestici o compiti di altro tipo che nei giorni scorsi avete lasciato indietro. Più ve ne occuperete ora e tanto più sarà facile la settimana lavorativa che vi aspetta. La congiunzione Luna-Mercurio-Plutone in Capricorno rappresenta un invito anche a sbarazzarvi di vecchie carte o oggetti che non utilizzate nonché le e-mail che risalgono a molto tempo fa.

Oroscopo domani Ariete 30 gennaio amore

In coppia: il vostro lato romantico è accentuato e al partner piacerà. Ad attendervi c’è una dolce serata. Soli: Aprite gli occhi! L’amore è davanti a voi ma non lo vedete. Oppure fate finta di non vedere. Non rimarrete delusi, sarà tutto il contrario. Oroscopo domani 30 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): ritrovare la vostra autonomia Oroscopo domani domenica 30 gennaio Leone umore

Nei giorni scorsi è probabile siate stati sotto pressione ma grazie alla Luna Nuova in Acquario del 1 febbraio, l’atmosfera sarà meno agitata. La Luna, è vero che sarà in dissonanza con Urano in Toro ma questo aspetto vi permetterà di analizzare la vostra situazione con una persona di cui vi fidate che avrà una visione diversa dalla vostra e potrà dare uno o più spunti per ritrovare la vostra autonomia.

Oroscopo domani domenica 30 gennaio Leone amore

In coppia: la relazione è solida e la rafforzate ulteriormente attraverso l’ascolto e la solidarietà. Ci sono tutti gli ingredienti per una bella e lunga storia d’amore. Soli: serietà, fedeltà e lealtà sono nel programma della giornata, dunque dite no alle relazioni superficiali, è negli scambi autentici che si nasconde il segreto della vostra futura felicità.

Oroscopo domani 30 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): uscire e distrarvi

Oroscopo 30 gennaio Sagittario: umore

Con la dissonanza Sole-Urano, questa domenica potrebbe riservare delle sorprese e un po’ di scompiglio ma, tranquilli, potrebbe risolversi meglio del previsto. Con questo aspetto astrale qualcosa che avevate pianificato potrebbe non andare come da voi sperato. Eppure proprio a causa di questo e del cambiamento di programma avrete la possibilità di uscire e distrarvi in piacevole compagnia.

Oroscopo domani Sagittario 30 gennaio: amore

In coppia: sognate da tempo una relazione più appagante? Questa domenica, potrebbe diventare una realtà. Affascinerete il partner con la gentilezza e sensibilità. Soli: il vostro modo di parlare avrà un effetto “incantesimo” su parecchie persone. Conquistate chi è nel vostro mirino: il semaforo è verde.

Oroscopo domani Ariete 29 gennaio amore

In coppia: con il partner parlerete dei reciproci sentimenti. Oggi avete bisogno di essere rassicurati e porrete le domande giuste. Soli: conquisterete con classe e simpatia la persona che vi attrae. Non potrà resistervi! Oroscopo domani 29 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): armonia con il boss e i colleghi Oroscopo domani sabato 29 gennaio Leone umore

Se sul posto di lavoro con il boss o i colleghi, oppure nel quotidiano se ci sono stati dei problemi la situazione da oggi migliorerà. Venere in Capricorno riprende il moto diretto e la prossima settimana toccherete con mano un cambiamento positivo. Potreste essere voi a dare il via a un conversazione pacificatrice oppure qualcuno potrebbe farsi avanti e scusarsi. Le barriere saranno abbattute e tornerà l’armonia.

Oroscopo domani sabato 29 gennaio Leone amore

In coppia: giornata di realizzazione, voglia di impegni, prove d’amore o un progetto a due. Lasciatevi andare e divertitevi! Soli: se trascorrerete la giornata con una persona che vi corteggia o avrete un incontro, ci sono buone probabilità che si concretizzi in qualcosa di serio.

Oroscopo domani 29 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): attuare alcune modifiche

Oroscopo 29 gennaio Sagittario: umore

Le questioni finanziarie potrebbero aver subito rallentamenti e ritardi ma da oggi con Venere in Capricorno gli affari presto potrebbero rimettersi in carreggiata. I progetti sono bloccati a causa di un problema di liquidità? Potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche e probabilmente già lo sapete. Una volta che le attuerete tutto andrà alla grande. E’ solo necessaria ancora un po’ di pazienza.

Oroscopo domani Sagittario 29 gennaio: amore

In coppia: il partner sarà pronto ad appagare qualsiasi desiderio, sarà pieno di dolci attenzioni. Soli: un incontro sfocerà in un innamoramento. Toccherete il cielo con un dito!

