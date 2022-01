Oroscopo domani 30 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la Luna in Capricorno potreste rendervi conto che i giorni passano ma state facendo meno del previsto. Forse avete bisogno di stabilire dei limiti e consolidare la routine di lavoro o riguardante le faccende domestiche. Cercate di non attenervi agli schemi di sempre. Con gli aspetti planetari attuali di energie ne avete ma se non sono sfruttate per raggiungere i vostri obbiettivi andranno sprecate.

Un evento sociale o un incontro con gli amici potrebbero farvi entrare in contatto con nuove ed entusiasmanti conoscenze che lavorano in settori per voi interessanti. Potreste inoltre rivedere un vecchio amico con cui non avete avuto contatti per molto tempo. E’ una domenica stimolante, dunque, che vi piacerà e potrebbe aprire nuove porte su uno splendido futuro. Il lato B: le relazioni con i familiari potrebbero essere un po’ tese.