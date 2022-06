Oroscopo domani 30 giugno 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani 30 giugno 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): chiarire le idee

Oroscopo domani Toro umore

La giornata non partirà veramente fintanto che non chiarirete le idee e farete il punto su alcune questioni personali in sospeso. Potreste trasformarlo in un dramma ma tenete presente che tutti devono affrontare degli ostacoli. Accantonate l’aggressività: è potente, ma non servirà a nulla. Mantenete nascosto il vostro potere. Concentratevi sui compiti banali che devono essere eseguiti.