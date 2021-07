Oroscopo domani 30 luglio 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 30 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): no alle chiacchiere inutili



Oroscopo domani Gemelli venerdì 30 luglio 2021

E’ una giornata in cui dovete evitare di rimanere coinvolti in una serie di chiacchiere inutili ma soprattutto nel pettegolezzo: potrebbe avere ripercussioni poco simpatiche. Avete ben altro da fare, ben altro su cui impegnarvi e se intendete essere produttivi è meglio evitare conversazioni che non portano a niente.

La presenza di Marte in Vergine indica che canalizzare le energie nei progetti riguardanti la casa e nelle attività familiari, può rivelarsi costruttivo e soddisfacente.

Oroscopo domani Gemelli di oggi venerdì 30 luglio: amore

In coppia: guardate al futuro mano nella mano, siete sorridenti e il cuore è di nuovo pieno di belle emozioni.

Soli: avete ampia possibilità di fare un incontro: è un venerdì ricco di colpi di scena.

Oroscopo domani 30 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): eviterete abilmente un conflitto

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 30 luglio: umore

Con il Sole e Mercurio in Leone, il fine settimana sarà divertente, avrete modo di distrarvi e la vostra simpatia vi metterà in grado di brillare nella vita sociale. La cosa importante è uscire dalla routine! E già oggi avrete conversazioni all’insegna dell’armonia, stringerete nuovi contatti.

Avete la possibilità di negoziare o firmare un contratto. La cosa certa è che eviterete abilmente qualsiasi conflitto: una persona, lavoro o vita personale, nei vostri confronti potrebbe essere aggressiva ma voi non reagirete. E farete bene!

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 30 luglio: amore

In coppia: il partner potrebbe essere poco comprensivo ma non vi agiterete e tornerà la calma.

Soli: se volete fare vostro un cuore, grazie al sorriso fare centro! Cadrà ai vostri piedi. ssiva ma voi non reagirete. E farete bene!

Oroscopo domani 30 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): quel che è fatto è fatto

Oroscopo domani Acquario di venerdì 30 luglio: umore

Evitate che alcuni ricordi del passato abbiano un impatto negativo sulla giornata., vi impediscano di sfruttarla al meglio. Alcuni potrebbero riguardare un momento difficile ma rimuginare potrebbe spingervi ad agire sull’onda delle emozioni e commettere qualche errore.

Quel che è fatto è fatto: concentrate dunque l’attenzione sulle attuali priorità. Tenete presente, infine, che accettando dei compromessi che non vi sembrano del tutto giusti, sicuramente manterrete la pace con gli altri ma non con voi stessi.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 30 luglio: amore

In coppia: la Luna in Ariete fa entrare una ventata di freschezza e rinnovamento nella relazione.

Soli: potreste dare il via a un flirt. Non saprete cosa accadrà in seguito ma vivrete pienamente la dolcezza che offrirà.

