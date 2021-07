Oroscopo domani 30 luglio 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani venerdì 30 luglio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): il silenzio è d’oro



Oroscopo domani Toro umore

Con la Luna in Ariete, sarete spinti a stare un po’ per conto vostro, alla larga da chi crea agitazione, fa mille richieste. Non perdete tempo a spiegare a chi vi circonda che avete bisogno di riposo e che oggi più che mai per voi il silenzio è d’oro. Chiedete che vi lascino in pace.

In ogni caso, evitate di soffermarvi su fatti del passato con un certo rimpianto. Pensare continuamente a qualcosa non vi darà mai la possibilità di andare oltre, superarla. Un po’ di sport o un’attività creativa saranno d’aiuto a liberare le emozioni represse.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: dedicare più attenzioni al partner vi permetterà di far funzionare al meglio la relazione.

Soli: un’uscita con gli amici vi permetterà di incontrare una persona speciale. E non sarà solo un’avventura…

Oroscopo domani venerdì 30 luglio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): le energie sono al top

Oroscopo domani venerdì 30 luglio Vergine umore

Marte è entrato nel vostro segno e nel fine settimana vi renderete conto che i livelli di energia saranno al top. Il pianeta rosso mette l’accento sull’azione anziché sulla riflessione e vi permette di avere maggiore sicurezza, eliminare la paura che qualsiasi cosa facciate non sarà all’altezza.

Andate avanti dunque con fiducia e avrete risultati che andranno oltre le vostre aspettative. Per oggi, potreste essere combattuti tra la voglia di gratificarvi, coccolarvi e il senso del dovere che vi spinge a non eludere le responsabilità.

Oroscopo domani vergine per l’amore di venerdì 30 luglio 2021

In coppia: splendida intesa con il partner, torna l’ottimismo e siete più innamorati che mai…

Soli: di buonumore, affascinanti, con l’effetto calamita. Osate, lanciatevi in una storia insolita, differente dalle altre che avete vissuto.

Oroscopo domani venerdì 30 luglio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): riemergono dei ricordi

Oroscopo di domani venerdì 30 luglio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Con la Luna in Ariete avrete difficoltà, anche se vorreste, a tenere per voi ciò che provate: chi vi circonda lo sentirà. Può essere che lo stato d’animo sia dovuto ad alcuni ricordi che riemergeranno improvvisamente oppure ve ne parlerà una persona.

In ogni caso, le emozioni vi destabilizzeranno. Non è escluso che riguardo un’opportunità vi sentiate insicuri, potreste chiedervi se sarete in grado di farcela. Certo che ce la farete! Nel giro di due giorni tornerà l’ottimismo e vedrete le cose in una luce positiva.

Oroscopo domani capricorno amore venerdì 30 luglio

In coppia: l’umore oggi non è al top, avete dei pensieri negativi, con il partner siete poco tolleranti.

Soli: la Luna in Ariete scatena un po’ di pessimismo. Avete bisogno di rilassarvi: leggete o praticate esercizio fisico.

