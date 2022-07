Oroscopo domani 30 luglio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani 30 luglio 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): siate pratici

Oroscopo domani Toro: umore

Gli aspetti planetari odierni al vostro segno chiedono praticità. Ci sono questioni personali a cui dedicare la vostra attenzione e non dovete avere la testa tra le nuvole o pensare esclusivamente al lavoro. E’ il momento di concentrarvi sulle persone care che forse si sentono trascurate. Fate tutto il necessario per far sapere che siete disponibili e pronti a dare loro ciò di cui hanno bisogno.

Oroscopo domani Toro: amore

In coppia: tendenza a fare come meglio credete. Fate attenzione alla testardaggine potreste scatenare delle discussioni. Soli: flirt in programma che vi gratificherà. Ma per quanto intrigante non avrete voglia di andare oltre.

Oroscopo domani 30 luglio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): concedervi una pausa

Oroscopo domani Vergine: umore

Se vi sentite confusi o affaticati mentalmente non peggiorate la situazione facendovi carico di ulteriori situazioni. Il modo migliore per riprendervi è staccare la spina e concedervi una pausa. Se pensate continuamente al lavoro anche nel tempo libero provate a praticare un’attività che vi piace o, meglio ancora, organizzare un’uscita divertente con gli amici! Ricaricherà le batterie.

Oroscopo domani Vergine: amore

In coppia: di comune accordo, deciderete di non leggere le mail, spegnerete tv e computer. Una giornata solo per voi due vi permetterà di parlare e comprendervi. Soli: nella vita sociale c’è un bel movimento, avrete l’opportunità di flirtare e forse anche innamorarvi…

Oroscopo domani 30 luglio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): più riservati del solito

Oroscopo domani Capricorno: umore

E’ un sabato in cui sarete più riservati del solito, poco inclini a parlare. Probabilmente sarete completamente concentrati su un compito di lavoro oppure rifletterete parecchio alla direzione che sta prendendo la vostra vita e se c’è qualcosa che potreste fare per migliorarla. Sarete consapevoli delle emozioni che vi bloccano ed è un buon momento per lasciarle alle spalle.

Oroscopo domani Capricorno: amore

In coppia: molto testardi, per oggi evitate di toccare argomenti spinosi. Non potrete fare a meno di provocare il partner.

Soli: l’amore potrebbe arrivare: sta a voi individuare le buone opportunità.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui: