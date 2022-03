Oroscopo domani 30 marzo 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 30 marzo 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): non ignorate la stanchezza

Oroscopo domani Ariete umore

Ma non avvertite un po’ di stanchezza? In questo momento correte a destra e a sinistra, impegnati su tutti i fronti, mentre una voce interiore vi consiglia di riposare. Voi ovviamente non l’ascoltate, non risparmiate le energie perché avete troppo da fare tutto è troppo importante. Ma così facendo non vi fermerete mai… Sfruttate questa giornata per concedervi almeno delle pause e fare spazio ai vostri sogni.

Oroscopo domani Ariete 29 marzo amore

In coppia: la comunicazione non è al top, dovreste cercare di rinnovare il dialogo, ritrovare la complicità. Soli: una persona incontrata di recente e che vi attrae potrebbe condizionarvi. Fate attenzione. Oroscopo domani 30 marzo 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): eliminare ciò che vi blocca Oroscopo domani mercoledì 30 marzo Leone umore

Con la congiunzione Luna-Giove in Pesci potreste sentirvi pronti a eliminare finalmente i legami che avete con persone, situazioni o abitudini che vi bloccano. Il transito vi ricorda che volete far entrare il nuovo prima dovete spazzare via il vecchio: in questo modo andrete incontro a un futuro più appagante. Organizzate una serata rilassante in casa per liberarvi dallo stress accumulato nei giorni scorsi.

Oroscopo domani mercoledì 30 marzo Leone amore

In coppia: punterete alla complicità e conversazioni sincere. Nessun equivoco, nessuna ambiguità! Soli: se le conoscenze recenti non vi attraggono, insistete, uscite o iscrivetevi a un sito di incontri.

Oroscopo domani 30 marzo 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): cambiamenti in casa

Oroscopo 29 marzo Sagittario: umore

La congiunzione Luna-Giove in Pesci al vostro segno indica che se volete apportare dei cambiamenti in casa o trasferirvi in una nuova abitazione, dovreste iniziare a fare dei passi. Le vibrazioni del transito vi mettono in grado di trasformare la casa nel modo che avete sempre sognato. Ovviamente ciascuno rispettando realisticamente le proprie possibilità finanziarie.

Oroscopo domani Sagittario 30 marzo: amore

In coppia: oggi darete il via all’operazione riconquista. Farete di tutto per riaccendere la fiamma dell’amore, della reciproca attrazione. Soli: due persone vi corteggiano e il fatto vi gratifica. Allora, vivete il momento senza preoccuparvi delle conseguenze. Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

