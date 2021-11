Oroscopo domani 30 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Il buon aspetto Sole-Saturno indica che dovete essere cauti, attenti anziché muovervi sulla spinta dell’entusiasmo. Sebbene sia giusto uscire dalla zona di comfort vale la pena prima considerare i risultati che riuscireste a ottenere. Essere preparati è la vostra parola d’ordine. Se è vero che siete spinti a essere come sempre audaci dovete comunque avere a portata di mano una strategia che vi garantisca il successo.

In coppia: è possibile che avvertiate il bisogno di riflettere sul futuro della relazione, sulle vostre priorità, la serenità. Dopo aver fatto il piccolo bilancio dovrete trovare un compromesso.

L’armonia Sole-Saturno al vostro segno chiede un atteggiamento realistico e orientato al futuro. Dovete cercare di riflettere sui vostri bisogni emotivi, riconoscere lucidamente chi avere accanto nella vostra vita e da chi invece allontanarvi. Al contempo in questo periodo potreste sentire una spinta a prendere l’iniziativa riguardo un’idea. Calma, prima di partire in quarta chiedete il consiglio di una persona di cui vi fidate.

Soli: anche per voi è più o meno lo stesso discorso. Volete andare avanti e non pensare più alle recenti delusioni.

In coppia: voglia di ripartire su basi nuove lasciando alle spalle qualche giudizio sbagliato.

E’ una giornata leggera, spensierata e arriva al momento giusto. Ultimamente la vostra vita è stata un po’ troppo seria e impegnativa. Allora, sorridete, siate ottimisti e cercate di uscire dalla solita routine. A cosa serve lavorare duramente se poi tornando a casa l’unica gratificazione che vi concedete è crollare sul divano? Cambiate il programma della giornata, uscite e incontrate gli amici.

In coppia: se con il partner siete stati in freddo, la situazione migliorerà nettamente. Avete capito che non è il/la solo/a responsabile.

Soli: sognate l’amore con la A maiuscola ma rischiate di idealizzare le persone. Occhio alle delusioni.