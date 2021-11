Oroscopo domani 30 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Se con gli amici o le persone care avete intenzione di fare qualcosa di nuovo e ne state parlando, l’attuale assetto astrale al vostro segno consiglia di dare il via. Anziché pensarci, è il momento di fare i primi passi. Se riuscirete ad applicare la stessa logica al lavoro, alla carriera o alla vostra impresa, raggiungerete la vetta. Combinare la tendenza a sognare con l’azione pratica è il modo migliore per progredire.

Soli: potreste vivere un’avventura, un flirt ma per oggi non è aria di storie impegnative.

In coppia: serata all’insegna delle coccole in cui saprete rassicurarvi in modo reciproco riguardo a qualche preoccupazione.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 30 novembre: umore

E’ tempo di dire ciò che pensate! Con la congiunzione Sole-Mercurio in Sagittario, potreste essere spinti a parlare. Tuttavia sarete più diretti del solito, il che potrebbe stonare i vostri modi sempre diplomatici ma non è detto sia una cosa spiacevole. Il boss e i colleghi apprezzeranno la vostra sincerità e il valore di ciò che direte. Al contempo e più in generale, oggi siete dotati di un forte intuito. Ascoltatelo. Oroscopo domani Bilancia di martedì 30 novembre: amore

In coppia: giornata che riscalda il vostro cuore! E’ il momento ideale per dimostrare alla dolce metà quanto l’amate. Soli: cercate di essere un po’ più cordiali nelle interazione. Scoprirete che la gentilezza e la sensibilità ripagano rapidamente. Oroscopo domani 30 novembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): notizie e conversazioni importanti

Oroscopo domani Acquario di martedì 30 novembre: umore

E’ un martedì eccellente, siete di buonumore e toccherete con mano che ovunque riscuotete ammirazione, stima. Pur avendo probabilmente delle preoccupazioni, passeranno in secondo piano poiché sarete ottimisti, avrete sicurezza in voi stessi e nelle vostre capacità. E fate bene: la congiunzione Sole-Mercurio in Sagittario fa arrivare notizie o conversazioni importanti sui vostri obiettivi futuri.

Oroscopo domani Acquario di martedì 30 novembre: amore

In coppia: il partner vi ama sinceramente, vi ammira, non potrebbe vivere nemmeno un minuto senza di voi!

Soli: giornata favorevole agli incontri d’amore! Non restate chiusi in casa, uscite, godetevi la vita e lasciatevi andare.