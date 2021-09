Oroscopo domani 30 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 30 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): appagare un desiderio

Oroscopo domani Ariete umore

L’aspetto Venere-Giove, potrebbe far arrivare un evento sociale divertente. Le cose non si snoderanno, forse, secondo i vostri piani ma essere coinvolti sarà comunque positivo. Il transito inoltre, può regalare una bella dose di fortuna, appagare un vostro desiderio. Il che vi metterà di buonumore e sarà d’aiuto ad affrontare altre situazioni più spinose. Approfittatene!

Oroscopo domani Ariete 29 settembre amore

In coppia: forti sentimenti e li dimostrerete attraverso mille piccole attenzioni nei confronti del partner. Soli: è il momento di mettervi al centro della scena, esprimervi! Sarebbe un peccato non sfruttare gli aspetti astrali positivi.

Oroscopo domani 30 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): l’intervento di una persona influente

Oroscopo domani giovedì 30 settembre Leone umore

L’intervento di una persona influente è proprio ciò di cui potreste aver bisogno per fare vostra un’ottima opportunità. Con la dissonanza Venere-Giove, farete una buona impressione e la persona sarà più che disposta a dare una mano. Tenete presente che l’opportunità potrebbe non ripresentarsi nel giro di poco tempo, dunque provateci. Al contempo, il transito potrebbe scatenare tensioni in famiglia a causa dei vostri impegni di lavoro.

Oroscopo domani giovedì 30 settembre Leone amore

In coppia: il vostro bisogno d’affetto oggi è smisurato ma potreste soffocare il partner. Fate un passo indietro! Soli: tante energie ma la comunicazione non è al top. Calma dunque se una persona dovesse disdire un appuntamento all’ultimo minuto.

Oroscopo domani 29 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): spezzare le abitudini quotidiane

Oroscopo 29 settembre Sagittario: umore

La dissonanza Venere-Giove vi spinge all’autoindulgenza ma non è necessariamente una cosa negativa anzi, esattamente il contrario! Il transito punta i riflettori sul settore della vita sociale e avrete voglia di trascorrere più tempo in buona compagnia o concedervi un trattamento benessere. E in effetti spezzare le solite abitudini quotidiane, la solita routine vi farà un gran bene!

Oroscopo domani Sagittario 29 settembre: amore

In coppia: occhio a dire qualcosa di cui in seguito vi pentireste. Cautela quando vi esprimete. Soli: con la dissonanza Venere-Giove, qualche Sagittario potrebbe cacciarsi in una storia coinvolgente ma clandestina.

