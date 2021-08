Oroscopo domani 31 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 31 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): parlare a ruota libera



Oroscopo domani Gemelli martedì 31 agosto 2021

La tendenza odierna probabilmente è quella di parlare a ruota libera: il che potrebbe portare a conversazioni sia interessanti o imbarazzanti. Se non siete sicuri di cosa state parlando, la cosa migliore è tacere: potreste dire la cosa sbagliata e scatenare un po’ di caos. Più in generale, per fortuna sarà facile uscire da qualsiasi intoppo dovesse presentarvi ma il consiglio astrale, per garantirvi una buona giornata, è quello comunque di svolgere tutto con la massima attenzione.

Oroscopo domani Gemelli di martedì 31 agosto: amore

In coppia: parlate d’amore al partner. Non è mai troppo esprimere l’amore che si prova. E’ facile: dite semplicemente “ti amo”. Soli: colpi di fulmine, ritorno di un/a ex o un’amicizia amorosa, la vita affettiva segna un nuova tappa. Bilancia

Oroscopo domani 31 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): buona intesa con i colleghi

Oroscopo domani Bilancia di martedì 31 agosto: umore

Potreste avere delle difficoltà a risolvere un problema importante ma potreste trovare la soluzione adottando una prospettiva diversa. Scoprirete che cambiando punto di vista, pensare fuori dai soliti schemi – con Mercurio nel vostro segno siete in grado di farlo – la soluzione salterà agli occhi, sarà ovvia. Su un altro piano: è una giornata in cui le relazioni in generale e in particolare con i colleghi saranno eccellenti: l’intesa è all’insegna della cordialità e della complicità.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 31 agosto: amore

In coppia: sensualità, desiderio, passione… Oggi corteggerete la persona amata come il primo giorno. Serata bollente! Soli: una storia diventa ogni giorno più importante. Tuttavia, non commettete l’errore di pensare che siete già coppia. Non è ancora così.

Oroscopo domani 31 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): potete ottenere ciò che volete

Oroscopo domani Acquario di martedì 31 agosto: umore

I pianeti vi danno carta bianca per realizzare un progetto che vi farà ottenere splendidi risultati. Al contempo, cercate di organizzare meglio l’impiego del tempo così da onorare gli impegni presi: in questo modo lo stress non sarà di casa. Con Mercurio in Bilancia, grazie all’eloquio sciolto potete praticamente ottenere tutto ciò che volete. Esprimete dunque liberamente, il vostro punto di vista, i pensieri, i desideri: chi vi circonda vi ascolterà attentamente. Un incontro potrebbe aprire la strada a una nuova attività, finanziariamente interessante.

Oroscopo domani Acquario di martedì 31 agosto: amore

In coppia: il partner renderà l’atmosfera bollente ed è positivo: aggiungere un po’ di pepe è ideale per evitare la noia!

Soli: radiosi, sexy, sicuramente siete in grado di conquistare e dare il via a una relazione che nascerà sotto i migliori auspici!

