Oroscopo domani 31 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 31 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): lasciar correre o esplodere?

Oroscopo domani Ariete umore

Una persona sembra avere in pugno una situazione e la cosa ovviamente infastidirvi,. Dovreste lasciar correre o esplodere, come molto probabilmente accadrà? Il 4 febbraio, Mercurio in Capricorno riprenderà il moto diretto e fino a quel giorno potreste cambiare idea più di una volta. Concentrare la vostra attenzione su altro, potrebbe farvi sentire liberi e vedere un’altra via da seguire che funziona per entrambi.

Oroscopo domani Ariete 31 gennaio amore

In coppia: il dialogo è sereno e la relazione ha tutte le possibilità di migliorare se siete stati un po’ in freddo. La fiamma si riaccende! Soli: se state cercando una relazione solida, una persona potrebbe corrispondere alle vostre aspettative. Oroscopo domani 31 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): siete più accomodanti Oroscopo domani lunedì 31 gennaio Leone umore

Se avete avuto piccole e ricorrenti, preoccupazioni oppure siete stati costretti a gestire dei dettagli minori ma fastidiosi, con il ritorno di Mercurio in Capricorno, tutto riprenderà a filare liscio. Con gli aspetti odierni, a chi vi circonda offrite un’immagine più accomodante della vostra personalità. Le persone, lavoro o vita personale, non temono di essere messe KO alla minima contrarietà.

Oroscopo domani lunedì 31 gennaio Leone amore

In coppia: dite no alla voglia di stare per conto vostro, mantenete alta la fiamma della passione!

Soli: darete inizio a una storia e sarete felici. Evitate che amici o familiari si intromettano nella vostra scelta.

Oroscopo domani 31 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un progetto stimolante

Oroscopo 31 gennaio Sagittario: umore

La Luna in Acquario è in dissonanza con Urano: potreste essere alla ricerca di un progetto stimolante e piacevole. E attraverso un incontro o all’adesione a un gruppo online, potreste scovarlo. Con una Luna Nuova in arrivo domani, potrebbe essere l’inizio di una nuova fase di sperimentazione di idee con cui ti divertirete a lavorare.

Oroscopo domani Sagittario 31 gennaio: amore

In coppia: i pianeti favoriscono il dialogo. Smettete di pensare che il partner non abbia ben chiaro o non riconosca ciò che fate per lui/lei. Soli: circola un po’ di insoddisfazione e se non cambiate atteggiamento la conquista sarà una mission impossible.

