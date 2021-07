Oroscopo domani 31 luglio 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 31 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): maggiore forza e sicurezza

Oroscopo domani Ariete umore

Nei giorni scorsi potreste aver perduto tempo a esaminare i dettagli di un progetto ma oggi riprenderete in mano la situazione. In generale, la motivazione a concludere qualcosa di significativo oggi è molto potente. Potreste divertirvi, inoltre, a imparare qualcosa di nuovo o sviluppare le vostre abilità o aumentare la conoscenza di un argomento.

Ciò vi darà maggiore forza e sicurezza. Non è escluso che per la serata abbiate organizzato una riunione e tutto andrà alla grande.

Oroscopo domani Ariete 31 luglio amore

In coppia: è una giornata all’insegna della dolcezza, siete appagati entrambi delle reciproche attenzioni.

Soli: giocate le vostre carte: se darete il via a una storia dite chiaramente ciò che volete senza girarci intorno.

Oroscopo domani 31 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): cercate di essere elastici

Oroscopo domani sabato 31 Leone umore

Se siete in attesa di ricevere un’offerta oggi potreste ricevere una piacevole sorpresa. In ogni caso con quattro pianeti in moto retrogrado, potrebbero esserci altri tipi di ritardi e cambiamenti e dovrete adattarvi, essere elastici.

Le cose non andranno lisce come l’olio ma tenete presente che ciò potrebbe essere a vostro vantaggio. Scoprendo che l’offerta non è all’altezza delle vostre aspettative, c’è la possibilità che rifiuterete e punterete a qualcosa di più gratificante.

Oroscopo domani sabato Leone amore

In coppia: oggi più che mai capirete che la pace non è sinonimo di noia ma di serenità!

Soli: vedrete chiaramente che dietro l’atteggiamento distaccato della persona che vi attrae, si nasconde un cuore tenero…

Oroscopo domani 31 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una fuga dalla routine

Oroscopo 31 luglio Sagittario: umore

Nonostante alcuni ostacoli che potrebbero esserci, vi sentite sicuri del percorso da imboccare. Ed è un atteggiamento mentale favorevole poiché in effetti potreste ritrovarvi alle prese con qualche problema. Uno stato d’animo positivo, ottimista sarà d’aiuto a intraprendere le azioni giuste per risolverli.

In ogni caso, non fate il passo più lungo della gamba. Per oggi, cercate di impegnarvi in un’attività creativa, che stimoli la vostra fantasia, così da vivere una sana fuga dalla routine.

Oroscopo domani Sagittario 31 luglio: amore

In coppia: cercate di accontentare il partner, evitate di dare il via a un dialogo che non porta a niente.

Soli: una relazione a distanza potrebbe iniziare a pesarvi e decidere di prendere il primo treno per incontrare la persona…

