Oroscopo domani 31 luglio 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 31 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): ricaricare le batterie



Oroscopo domani Gemelli sabato 31 luglio 2021

La Luna in Toro sosta alle spalle del vostro segno ed emerge il bisogno naturale di rallentare, riposare o riflettere. Sfruttate al meglio questo sabato calmo, senza sentirvi in colpa se lasciate indietro qualcosa,. Rallentare il ritmo e ricaricare le batterie vi farà un gran bene ed è la cosa più importante. Il vostro segno è curioso, a voi piace informarvi sui fatti e fare domande.

Dati importanti e accrescono la comprensione della vita ma spesso ingombrano la mente. E’ la giornata ideale per mollare questo schema mentale.

Oroscopo domani Gemelli di oggi sabato 31 luglio: amore

In coppia: dovreste cercare di gestire meglio le emozioni. Siete esigenti e il partner è al limite della sopportazione.

Soli: le occasioni d’incontro sono numerose. A voi decidere quale cuore catturare!

Oroscopo domani 31 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): riflettere sulle amicizie

Oroscopo domani Bilancia di sabato 31 luglio: umore

E’ il periodo dell’anno in cui riflettere sulle vostre amicizie, definire la cerchia delle frequentazioni. La Luna in Toro evidenzia ciò che deve essere aggiustato rispetto al vostro approccio sulle relazioni.

State ricevendo il supporto di cui avete bisogno? In caso contrario ammettetelo e muovetevi di conseguenza. Voi siete sempre presenti quando si tratta di dare una mano ma non siete coscienti che gli altri per voi non fanno altrettanto.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 31 luglio: amore

In coppia: con la Luna in Toro il programma della giornata con il partner è all’insegna della tenerezza.

Soli: potrebbe scattare un’attrazione, l’altro/a ricambierà, ma per il potreste essere solo voi a fare progetti futuri.

Oroscopo domani 31 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una vittoria finanziaria

Oroscopo domani Acquario di sabato 31 luglio: umore

Se avete bisogno di una mano per concretizzare alcuni progetti importanti, oggi potrebbero arrivare in vostro soccorso e aiutare a progredire. Marte in Vergine, potrebbe segnalare che state sostenendo spese estremamente elevate e dovreste assicurarvi di tenere tutto sotto controllo.

Al contempo, può annunciare una vittoria rispetto a una notevole somma di denaro. Se state aspettando un pagamento consistente riguardante una negoziazione o un accordo, il pianeta annuncia che potrebbe essere vicino.

Oroscopo domani Acquario di sabato 31 luglio: amore

In coppia: con la Luna in Toro siete permalosi, non sopporterete che il partner, anche per piccole cose, prenda delle decisioni senza chiedere il vostro parere.

Soli: sul fronte affari di cuore oggi è calma piatta e, forse, perché gli amori passeggeri ormai non vi interessano più.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: MAGGIORE FORZA E SICUREZZA

TORO: ARRIVANO CONSIGLI PREZIOSI

CANCRO:RAFFORZARE L’AUTOSTIMA

LEONE: CERCATE DI ESSERE ELASTICI

VERGINE: UN IMPREVISTO POSITIVO

SCORPIONE: UN CORAGGIOSO PASSO AVANTI

SAGITTARIO: UNA FUGA DALLA ROUTINE

CAPRICORNO: LIBERARVI DALLO STRESS

PESCI: PRENDERE UNA DECISIONE