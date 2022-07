Oroscopo domani 31 luglio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani 31 luglio 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): un chiarimento

Oroscopo domani Toro: umore

Potreste ancora sentirvi feriti nell’orgoglio a causa delle parole o dell’atteggiamento di una persona. Tenete presente che è in vostro potere correggere il torto che ritenete vi sia stato fatto. Non è questione di lite ma di conversazione. La persona in questione probabilmente non si è resa conto di ciò che ha detto o fatto. Parlate con calma e vi chiederà scusa. Tornerà il sereno.

Oroscopo domani Toro: amore

In coppia o soli, oggi sognerete: una vita migliore, un amore incondizionato, una relazione perfetta… Sognare è senza dubbio bello ma la giornata potrebbe finire con un po’ di frustrazione.

Oroscopo domani 31 luglio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): poco concentrati

Oroscopo domani Vergine: umore

La Luna nel vostro segno accentua l’ansia e l’agitazione abituali. Fate attenzione a non commettere errori o a essere maldestri. Con la dissonanza Mercurio-Saturno la concentrazione è latitante e rischiate di fare qualcosa per cui in seguito vi sentireste in colpa. Se vi trovate di fronte a problema e non sapete come risolvere, parlatene con chi può essere d’aiuto ad avere una nuova prospettiva.

Oroscopo domani Vergine: amore

In coppia: la stabilità della vostra relazione è fondamentale: è la vostra forza, il vostro motore per andare avanti nei progetti e per credere nel meglio. L’attaccamento reciproco è più forte che mai. Soli: potrebbe esserci un incontro, anche online. Questa attrazione reciproca preluderà a un flirt che non avrà nulla di platonico.

Oroscopo domani 31 luglio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): esaminare le relazioni

Oroscopo domani Capricorno: umore

Separate il grano dal loglio: esaminate le vostre relazioni e decidete chi sono i vostri veri amici. Il vostro segno è leale, il che va a vostro merito, ma perché esserlo con le persone che non si comportano nello stesso modo? Avete dato a questi cosiddetti amici molte possibilità di dimostrare il loro affetto. È tempo di lasciarli cadere nel dimenticatoio e frequentare solo i veri amici!

Oroscopo domani Capricorno: amore

In coppia: molto più tranquilli, più sicuri. Vi lascerete andare un po’ di più, con grande piacere del partner.

Soli: secondo voi non siete attraenti ma un persona rimarrà abbagliata dal vostro fascino. E’ una buona base di partenza per un appuntamento romantico.

