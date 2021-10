Oroscopo domani 31 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Il buon aspetto Mercurio-Giove rende piacevolmente animata la vita sociale, può essere la giornata ideale per rafforzare le relazioni, anche di lavoro. Se stavate aspettando il momento giusto per stabilire un contatto solido e concreto, è proprio oggi. Ma non solo, con Marte in Scorpione man mano che aumenta la motivazione e la spinta verso il successo, migliorano notevolmente anche i livelli di energie.