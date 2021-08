Oroscopo domani 4 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 4 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): il lavoro scatena ansia



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 4 agosto 2021

Come abbiamo detto ieri, la dissonanza Mercurio-Urano scatena parecchie tensioni, potreste avere pensieri cupi, essere in ansia per il lavoro. Cercate di essere cauti in tutto ciò che scrivete, postate o discutete poiché potrebbe essere recepito nel modo sbagliato e in seguito ritorcersi contro di voi.

Muovetevi con i piedi di piombo e sarete fuori pericolo. E’ una giornata, infine, per avere maggiore consapevolezza sul vostro benessere psicofisico, rispettare il corpo e la salute.

Oroscopo domani Gemelli di oggi mercoledì 4 agosto: amore

In coppia: durerà un momento la voglia di occhieggiare altrove. Sapete bene che il partner vi offre l’amore vero a cui aspirate.

Soli: sarete intrigati da una persona entrerà nella vostra vita in modo inconsueto. Farete in modo di conoscerla meglio.

Oroscopo domani 4 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): pensare in grande

Oroscopo domani Bilancia di martedì 3 agosto: umore

Siete desiderosi e pronti ad ampliare il raggio d’azione, a lanciarvi in nuove esperienze: l’aspetto Luna-Giove odierno annuncia al vostro segno di pensare in grande, raggiungerete ciò che avete in mente. E’ la giornata ideale per dedicare energie a progetti che fanno brillare la vostra creatività e vi mettono sotto i riflettori.

La nota meno lieta: un amico o un conoscente che vi aveva promesso qualcosa – forse presentarvi persone che contano? – potrebbe deludervi.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 4 agosto: amore

In coppia: è una giornata speciale in cui sarete motivati a rinnovare la relazione, accoglierete a braccia aperte idee nuove e speziate.

Soli: volete spezzare la routine, siete aperti e dinamici. Una persona aspetta solo un vostro segnale.

Oroscopo domani 4 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un intoppo imprevisto

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 4 agosto: umore

La giornata non andrà proprio liscia come vorreste per cui cercate di semplificare le cose il più possibile. Un atteggiamento mentale rilassato e flessibile sarà quello migliore per gestire un intoppo imprevisto. Prendete ogni momento di questo mercoledì con filosofia, state per conto vostro ed eviterete ulteriori problemi.

Non è escluso che nel lavoro potreste entrare in rotta di collisione con un collega o un collaboratore e il fatto innervosirvi parecchio.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 4 agosto: amore

In coppia: difficoltà ad accettare la realtà del quotidiano, forse sognate altro. Ma voi fate qualcosa per movimentare piacevolmente la relazione?

Soli: la solitudine potrebbe pesarvi più del solito, vedrete solo gli aspetti negativi. E’ solo una giornata “no” che passerà.

