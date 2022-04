Oroscopo domani 4 aprile 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Con Marte e Saturno in Acquario potreste guardare realisticamente un’amicizia o un obbiettivo. Prima di andare avanti potrebbe essere necessario stabilire delle regole o per il momento frenare. Questo transito a voi ricorda di prendere in considerazione i vostri limiti o di darvi una calmata. Per ottenere buoni risultati riguardo alla soluzione di un problema, al momento è utile adottare un approccio graduale.