Oroscopo domani 4 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La congiunzione Marte-Saturno in Acquario vi consente di superare un ostacolo presente nella vostra vita. Ma dovete metterci del vostro, ovvero esercitare una certa autodisciplina. In altre parole, ci riuscirete in cambio di impegno. Fate del vostro meglio per concentrarvi su un piano d’azione o su una strategia anziché soffermarvi sulla frustrazione provocata da momentanei ostacoli.