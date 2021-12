Oroscopo domani 4 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La Luna nuova in Sagittario segna una fase fondamentale nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro. I tempi sono maturi per un cambiamento! Nei prossimi sei mesi, arriveranno nuove opportunità, potrebbe esserci un notevole cambiamento nelle relazioni di lavoro, nelle collaborazioni, nei contratti e vi lancerete in nuovi impegni. Di sicuro imboccherete una direzione diversa.

Soli: giornata positiva nelle amicizie, nella vita sociale ma per oggi, l’amore non è presente.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 4 dicembre: umore

Il Novilunio in Sagittario sosta nel vostro settore della comunicazione: l’atmosfera è piacevole, chi vi circonda è gentile. Ma non solo: le parole risolleveranno il vostro morale. Potrebbero infatti arrivare notizie o consigli che vi metteranno in grado di allontanare lo stress. Potrebbero essere informazioni che stavate aspettando o forse trattarsi di una decisione. Ad ogni modo, a quel punto saprete esattamente dove vi trovate. Oroscopo domani Bilancia di sabato 4 dicembre: amore

In coppia: amore, sensualità vi mettono in grado di creare una splendida atmosfera. La complicità è totale. Soli: voglia di novità? E allora lanciatevi nella conquista: Cupido è al vostro fianco! Oroscopo domani 4 dicembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): vi lancerete in situazioni inedite

Oroscopo domani Acquario di sabato 4 dicembre: umore

La Luna Nuova in Acquario per il vostro segno è positiva, avrete la possibilità di concretizzare un progetto e imboccare una nuova direzione. I passaggi planetari più in generale rappresentano un invito a cambiare vita, a chiudere un capitolo seppure piacevole del passato. Nei prossimi mesi, lavoro o vita personale potreste lanciarvi in situazioni per voi inedite ma ne varrà la pena: otterrete splendidi risultati.

Oroscopo domani Acquario di sabato 4 dicembre: amore