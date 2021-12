Oroscopo domani 4 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: l’entusiasmo non è al top e riguardo ad alcune questioni, potreste provare insicurezza. Bando alle ansie inutili! Soli: non c’è una motivazione precisa ma oggi avrete voglia di stare per conto vostro, riflettere in tranquillità. Oroscopo domani sabato 4 dicembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): bisogno di comfort e affetto Oroscopo domani sabato 4 dicembre Vergine umore

Con il Novilunio in Sagittario tutto ciò che è legato alla casa, alla famiglia e alle vostre radici acquisisce importanza. Vorrete realizzare progetti importanti, ad esempio l’acquisto di una casa, ristrutturare quella in cui vivete, più in generale apportare dei miglioramenti, anche nelle relazioni con le persone care. Con questo transito il bisogno di comfort, sicurezza, affetto, è’ molto forte e sicuramente lo appagherete.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di sabato 4 dicembre 2021 In coppia: giornata di grande amore! E se non siete ancora sposati il partner potrebbe farvi una proposta speciale… Soli: potreste porvi delle domande sulle intenzioni di una persona che incontrate quotidianamente. I reciproci sguardi sono promettenti e potrebbe iniziare una storia d’amore! Oroscopo domani sabato 4 dicembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): prendere cura del vostro benessere Oroscopo di domani sabato 4 dicembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Il Novilunio in Sagittario si compie alle spalle del vostro segno: provate il forte bisogno di un sano equilibrio tra lavoro e riposo. Per rigenerare le energie dovete dedicare più tempo a voi stessi! Il transito è d’aiuto a mollare ciò che non vi serve più e prendere cura del vostro benessere mentale ed emotivo. In questa fase vi trovate nel bozzolo ma è fondamentale per diventare farfalle!