Oroscopo domani 4 gennaio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

E’ una giornata in cui potreste non essere d’accordo con i colleghi ma anziché parlare, esprimere francamente le vostre idee, starete zitti, rimarrete impassibili. Perché non dire quello che pensate? Potreste pensare che sia inutile, che avete ben altro da fare… E invece è importante affermarvi, dire la vostra opinione! Molti Vergine non lo fanno per timidezza o proprio perché pensano che comunque sia inutile!