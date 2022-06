Oroscopo domani 4 giugno 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

In coppia: è un sabato che favorisce la riconciliazione soprattutto per chi è in freddo. Ma starà a voi fare il primo passo e scusarvi: ritroverete la complicità.

La Luna in Leone al vostro segno regala un piacevole fine settimana. Potrebbero esserci nuovi sorprendenti sviluppi nelle amicizie più care o stringere nuove relazioni che porteranno eventi inaspettati. Non è escluso che un amico potrebbe allontanarsi: inizialmente potrebbe dispiacervi ma quando vi sarete abituati all’idea ne sarete contenti. Probabilmente non si trattava di una vera amicizia. Oroscopo domani Bilancia di sabato 4 giugno: amore In coppia: con il partner vi sistemerete su piccola nuvola rosa e ci resterete per tutto il giorno! Soli: un incontro amichevole potrebbe avere una svolta più romantica. Oroscopo domani 4 giugno 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): inviti divertenti Oroscopo domani Acquario di sabato 4 giugno: umore

Con la Luna in Leone in buon aspetto a Marte e Giove in Ariete, al centro di questo fine settimana ci sono inviti divertenti, rilassanti, delle opportunità per stare insieme con i familiari o gli amici . Di sicuro ruberete la scena a chi vi circonda, sarete protagonisti grazie a un progetto che è sul punto di concretizzarsi. Forse state dando il via a un nuovo sodalizio e la cosa vi rende entusiasti!

In coppia: in caso di discussione, capite di avere una parte di responsabilità ma al contempo che ci sono dei limiti da rispettare. E avete perfettamente ragione.

Soli: un incontro d’amore importante potrebbe cambiare il corso della vostra vita.