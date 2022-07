Oroscopo domani 4 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 4 luglio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): il lato negativo di una situazione

Oroscopo domani Ariete umore

Marte domani esce dal vostro segno e non sarete dispiaciuti, soprattutto perché ancora oggi è in dissonanza con Plutone che accentua il lato negativo di una situazione, o di una persona con cui avete una relazione di lavoro o personale. La dissonanza Luna-Venere potrebbe creare conflitti soprattutto se le parole rivolte alle persone care o ai colleghi sembreranno essere una critica. Concentratevi sul lavoro ed eviterete discussioni.

Oroscopo domani Ariete 4 luglio amore

In coppia: il partner potrebbe sentirsi trascurato, il vostro atteggiamento fa scattare domande di tutti i tipi. Rassicuratelo/a!

Soli: volete approfondire la conoscenza? Non indugiate oltre e fate la prima mossa! Oroscopo domani 4 luglio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): brillanti decisioni finanziarie Oroscopo domani lunedì 4 luglio Leone umore

Se in mente avete un’ottima idea. per concretizzarla oggi farete leva sul vostro lato più pratico. Passare dal vostro ideale a ciò che è invece fattibile forse significherà che dovrete modificare i vostri piani, ma i risultati che otterrete saranno solidi e duraturi. Con la presenza della Luna in Vergine, oggi prenderete delle decisioni finanziarie brillanti! Oroscopo domani lunedì 4 luglio Leone umore

In coppia: benvenute novità: la relazione sta entrando in una fase nuova. E, non ultimo, lascerete alle spalle rancori inutili!

Soli: siete convinti di piacere e soprattutto di poter fare il primo passo se una persona vi attrae.

Oroscopo domani 4 luglio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): molto produttivi

Oroscopo 4 luglio Sagittario: umore

E’ una giornata in cui nel lavoro sarete molto produttivi, vorrete concretizzare le vostre ambizioni, Nei mesi scorsi potreste aver scoperto di avere un autentico talento per qualcosa e con Marte che da domani si sposta in Toro, probabilmente vorrete andare avanti. Potreste ad esempio, trasformarlo in un’attività secondaria che vi farà guadagnare di più.

Oroscopo domani Sagittario 4 luglio: amore

In coppia: la dissonanza Luna-Venere accentua il vostro lato testardo ma con un po’ di impegno riuscirete ad ammorbidirvi! Soli: è possibile un incontro ma con l’umore che avete oggi fissate un prossimo appuntamento quando sarete meno negativi!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: PRIVILEGIARE IL DIALOGO

GEMELLI: PARLARE DEI VOSTRI PROGETTI

CANCRO: LA SITUAZIONE VOLGE AL POSITIVO

VERGINE:BISOGNO DI RASSICURAZIONI

BILANCIA: EMERGONO PAURE E ANSIE

SCORPIONE: PAROLE USATE CONTRO DI VOI

CAPRICORNO: UN MIGLIORAMENTO NELLE RELAZIONI

ACQUARIO: ELIMINARE CIO’ CHE E’ SUPERATO

PESCI: MANGIARE IN MODO SANO