Oroscopo domani 4 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la dissonanza Luna-Venere oggi potrebbero emergere paure e ansie per cui la cosa migliore è prendere cura di voi stessi, cercare dei modi per mantenere l’equilibrio e ricaricare le batterie. Per fortuna, con l’avanzare della giornata, l’energia mentale sarà alta. Comunicherete in modo efficace, avrete una visione nitida, il che è positivo per le mosse da fare nel lavoro.