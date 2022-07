Oroscopo domani 4 luglio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani lunedì 4 luglio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): bisogno di rassicurazioni

Oroscopo domani lunedì 4 luglio Vergine umore

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Venere: è un lunedì in cui potreste sentirvi destabilizzati, penserete che una persona cara non mostri abbastanza affetto. Forse avete bisogno di essere rassicurati. Non è escluso che circoli un po’ di frustrazione perché alcuni cambiamenti o le opportunità per migliorare non arrivano velocemente quanto vorreste.