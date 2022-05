Oroscopo domani 4 maggio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Marte in Pesci vi dota di un ottimo intuito, quello giusto per cercare nuove opportunità di lavoro, nuovi clienti. In questo momento non è esclusa la firma di un contratto o di un accordo. Il pianeta rosso è in buon aspetto con Urano: indica che metterete a punto un’abilità che in precedenza avete sottovalutato oppure per motivi di lavoro vi recherete in un posto che non conoscete.